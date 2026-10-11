Ngày đầu đưa chợ Mai Pha vào hoạt động

Sự kiện chợ Mai Pha đi vào hoạt động đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn các phường trung tâm tỉnh đến mua sắm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tạo được ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân. Ngay trong ngày đầu tiên, chợ đã thu hút gần 100 tiểu thương đến kinh doanh. Dưới đây là một số hình ảnh ngày đầu chợ Mai Pha được đưa vào hoạt động.

Người dân đến chợ Mai Pha mua hàng

Hoạt động trao đổi hàng hóa diễn ra khá sôi động

Đông đảo người bán, người mua tại chợ

Góc chợ Mai Pha nhìn từ đường Mạc Thị Bưởi

Đa dạng mặt hàng nông sản được bán tại chợ

Người dân mua hàng tại một quầy bán nông sản

Người mua và bán trao đổi hàng hóa

Tiểu thương vận chuyển hàng đến chợ

Ông Hoàng Văn Oánh, người dân khối Mai Pha đến mua gạo tại chợ Mai Pha

Người dân mua hàng tại chợ

Gian hàng của Hội Nông dân phường Đông Kinh thu hút khách

Chợ Mai Pha ngày đầu đi vào hoạt động

Niềm vui đi chợ Mai Pha

Quầy bán bánh cao xằng của một tiểu thương tại khối Mai Pha bày bán tại chợ