Ngày đầu đưa chợ Mai Pha vào hoạt động
Ngày 11/10, UBND phường Đông Kinh đã chính thức đưa chợ Mai Pha vào khai thác phục vụ nhu cầu buôn bán, tiêu dùng cho người dân trong và ngoài địa bàn. Công trình chợ Mai Pha được đầu tư xây dựng với quy mô diện tích hơn 2,6 nghìn m2, bố trí 150 gian hàng, trong đó có 10 ki ốt có mái che và 140 quầy hàng kinh doanh ngoài trời.
Sự kiện chợ Mai Pha đi vào hoạt động đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn các phường trung tâm tỉnh đến mua sắm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tạo được ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân. Ngay trong ngày đầu tiên, chợ đã thu hút gần 100 tiểu thương đến kinh doanh. Dưới đây là một số hình ảnh ngày đầu chợ Mai Pha được đưa vào hoạt động.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/ngay-dau-dua-cho-mai-pha-vao-hoat-dong-5106391.html