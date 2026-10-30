Ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, tài xế bối rối

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào lúc 15h ngày 30/10, giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Hòa) tương đối thông thoáng trong ngày đầu áp dụng phương án điều chỉnh. Phương tiện lưu thông qua các tuyến đường và giao lộ, trong đó một số hướng đi được thay đổi so với trước.

Trên đường Cộng Hòa, các phương tiện lưu thông qua khu vực có nhiều giao lộ và hướng rẽ kết nối với sân bay. Việc điều chỉnh được triển khai tại nhiều vị trí, trong đó có thay đổi tổ chức làn đường và đèn tín hiệu.

Khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả tiếp tục giữ đảo giao thông hiện hữu, đồng thời bổ sung trụ đèn tín hiệu ở phía bên phải đường Cộng Hòa. Đây là một trong những vị trí được điều chỉnh nhằm tổ chức lại hướng lưu thông quanh sân bay.

Khu vực chân cầu vượt Hoàng Văn Thụ vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ trong giờ cao điểm.

Một trong những phương án điều chỉnh áp dụng từ ngày 30/10 là cấm ô tô lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ. Biển báo và pa nô thông tin được lắp đặt để hướng dẫn người dân.

Trong ngày đầu điều chỉnh, một số tài xế vẫn lưu thông theo thói quen cũ, đi từ đường Bùi Thị Xuân ra đường Hoàng Văn Thụ thực hiện rẽ phải dù khu vực đã có biển báo cấm. Việc thay đổi hướng lưu thông khiến một số tài xế chưa nắm rõ quy định mới.

Tại đường Phạm Văn Hai, đoạn từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ, quy định cấm ôtô theo hướng này trong khung giờ 6h - 22h tiếp tục được duy trì.

Tại các giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc và Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý thời gian và các pha đèn tín hiệu được điều chỉnh để tổ chức lưu thông qua nút giao. Người điều khiển phương tiện cần quan sát đèn tín hiệu và tuân thủ hướng đi được hướng dẫn.

Lực lượng chức năng có mặt tại các giao lộ để điều tiết, phân luồng, hỗ trợ phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm ngày đầu điều chỉnh giao thông.

Biển báo hướng dẫn phương tiện đi theo làn đường để rẽ trái tại giao lộ Cộng Hòa - C12. Theo phương án mới, tất cả phương tiện được phép rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào C12, làn rẽ trái cũng được mở rộng từ 5 m lên 7 m.

Trong ngày đầu triển khai phương án mới, người dân lưu thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất cần chú ý quan sát biển báo, tín hiệu đèn và hướng lưu thông mới để chủ động chọn lộ trình, tránh đi vào các đoạn đường cấm.