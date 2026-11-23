Giao thông thông thoáng trong ngày đầu chuyển xe sang làn mở rộng cao tốc TP.HCM.

Từ 0h ngày 22/11, phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ cầu dẫn Long Thành đến nút giao Quốc lộ 51, được chuyển sang phần đường mở rộng vừa hoàn thành để phục vụ thi công nâng cấp mặt đường hiện hữu.

Ngày đầu chuyển sang phần đường vừa hoàn thiện (đoạn từ cầu Long Thành đến nút giao Quốc lộ 51) giao thông thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trưa 22/11, đoạn cao tốc từ cầu Long Thành đến nút giao Quốc lộ 51, thuộc địa phận TP Đồng Nai, giao thông thông thoáng, các phương tiện lưu thông ổn định, không xảy ra ùn tắc sau khi điều chỉnh phương án tổ chức giao thông.

Đoạn chuyển sang phần đường mở rộng kéo dài gần 10km. Tại đây, các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ từ 50-70km/h.

Theo ghi nhận, phần lớn khu vực tổ chức chuyển làn đều được đơn vị thi công bố trí rào chắn, cọc tiêu nhằm bảo đảm an toàn và phân luồng phương tiện. Tuy nhiên, tại một số vị trí, việc cảnh báo chỉ bằng dây phản quang.

Các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ từ 50-70km/h.

Sau khi trải nghiệm đoạn đường mới, tài xế Lê Lâm Vũ (di chuyển từ TP.HCM đi phường Vũng Tàu) cho biết, dù đây là ngày đầu chuyển phương tiện sang phần đường mở rộng để phục vụ thi công mặt đường hiện hữu, giao thông vẫn thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.

“Chiều qua, nghe thông tin xe sẽ chuyển sang làn mới vừa hoàn thành, tôi cũng lo xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, khi lưu thông qua đoạn này, giao thông khá thông thoáng. Dù tốc độ được giới hạn để đảm bảo an toàn cho tài xế và đơn vị thi công, tôi cảm nhận mặt đường chạy khá êm”, anh Vũ nói.

Theo anh Vũ, việc gần 10km đường mở rộng được đưa vào khai thác sau thời gian thi công là tín hiệu tích cực, góp phần cải thiện việc lưu thông trên tuyến cao tốc, đặc biệt trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp đi vào hoạt động.

Đoạn đường thực hiện chuyển sang phần đường đã hoàn thiện thuộc phạm vi gói thầu số 2.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, đánh giá và cho phép đưa phần đường mở rộng vào khai thác để tổ chức chuyển làn xe chạy.

Sau khi phương tiện được điều chỉnh sang phần đường mới, nhà thầu có mặt bằng để tiếp tục thi công cải tạo, nâng cấp phần đường hiện hữu. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm hoàn thiện dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có chiều dài gần 22 km, được đầu tư nâng cấp từ quy mô 4 làn xe lên 8 - 10 làn xe. Trong hình là thi công hạng mục cầu Long Thành.

Trong thời gian tổ chức giao thông theo phương án mới, VEC khuyến cáo tài xế lưu thông qua đoạn Km14+000 đến Km23+900 chú ý hệ thống biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trên tuyến.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn từ nút giao Vành đai 2 (Km4+000, phường Long Trường, TP.HCM) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Km25+920, phường Long Thành, TP Đồng Nai), dài khoảng 22km, có tổng mức đầu tư 14.945 tỷ đồng.

Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp. Theo VEC, tổng sản lượng thi công của dự án hiện đạt 81,5%.