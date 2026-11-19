Đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận (bên trái) và đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên phải) dự ngày hội

Dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các địa phương, cùng đông đảo bà con nhân dân xã Bắc Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo địa phương dự ngày hội

Tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng đã ôn lại truyền thống 96 năm hình thành và phát triển Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ý nghĩa ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư và ý nghĩa, giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng đã ôn lại truyền thống và ý nghĩa các ngày hội

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hình thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026.

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia ngày hội

Việc gắn kết 2 hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát huy sức mạnh cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các gia đình, các dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tạo điều kiện để Nhân dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, trang phục, nghề truyền thống và những nét đẹp văn hóa của địa phương.

Đại biểu là các chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng người Chăm tham gia ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân xã Bắc Bình còn được thưởng thức tiết mục sân khấu hóa trích đoạn Lễ phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar (Thầy cả Kò kê).

Chương trình dân ca, dân vũ, hòa tấu nhạc cụ và trình diễn trang phục truyền thống của người Chăm. Qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa và những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tiết mục sân khấu hóa trích đoạn Lễ phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh, Lâm Đồng là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú, là nơi sinh sống, giao lưu và gắn bó của 49 cộng đồng dân tộc. Trong đó, văn hóa Chăm là một bộ phận quan trọng, có những giá trị đặc sắc, đặc biệt tại khu vực phía Đông Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu tại ngày hội

Đặc biệt, việc giới thiệu, sân khấu hóa trích đoạn Lễ phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar (Thầy cả Kò kê), kết hợp trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục và nghề thủ công truyền thống là cách làm thiết thực, góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Tiết mục sân khấu hóa trích đoạn Lễ phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ

Tôi mong muốn những hoạt động này sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển với nội dung phong phú, hình thức phù hợp, bảo đảm tôn trọng giá trị nguyên gốc của các nghi lễ truyền thống, qua đó góp phần làm cho di sản văn hóa thực sự hiện diện trong đời sống cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Tiết mục sân khấu hóa trích đoạn Lễ phong chức Thầy cả hệ phái Kadhar được dàn dựng công phu

Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực cho kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cần tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn; tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng ngành nghề, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng quà cho đại diện Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo và Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Lâm Đồng

Đặc biệt, cần quan tâm các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Việc bảo tồn phải xuất phát từ chính nhu cầu của cộng đồng, tôn trọng vai trò chủ thể của người thực hành di sản, bảo đảm tính chân thực, tính kế thừa và sức sống lâu dài của các giá trị văn hóa truyền thống.

Cộng đồng người Chăm đến tham dự ngày hội

Đồng chí Nguyễn Minh cũng yêu cầu các địa phương cần quan tâm khai thác hợp lý các giá trị di sản văn hóa, trong đó khu vực phía Đông Lâm Đồng, cần chú trọng phát huy giá trị văn hóa Chăm thông qua các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật dân gian, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch có bản sắc, tạo sức hấp dẫn đối với du khách.

Các em học sinh dân tộc Chăm tham gia ngày hội

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương quan tâm giáo dục truyền thống, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, loại bỏ các hủ tục không còn phù hợp, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các Nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào Chăm

Trong đó, cần tạo điều kiện để trẻ em, thanh thiếu niên được tiếp cận, tìm hiểu và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống; giúp thế hệ trẻ có ý thức trân trọng, tự hào và trách nhiệm tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu của đồng bào Chăm

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cho Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng; Hội đồng sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Lâm Đồng; các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, người uy tín của đồng bào Chăm và các gia đình tiêu biểu của địa phương.

Các em học sinh tham quan triển lãm hình ảnh chuyên đề "Sắc màu văn hóa Chăm"

Được biết, bên lề ngày hội, tại Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm Bắc Bình còn diễn ra các hoạt động như: triển lãm, giới thiệu 40 hình ảnh chuyên đề “Sắc màu văn hóa Chăm”; Giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, làm gốm, làm bánh gừng, ẩm thực.

Học sinh trải nghiệm làm bánh gừng truyền thống

Ngoài ra, còn có các trò chơi dân gian Chăm, gồm: bịt mắt đập niêu, thảy que vào bình gốm và đội nước tiếp sức, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng và thu hút sự tham gia của học sinh, Nhân dân và du khách.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội