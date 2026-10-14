Ngày đặc biệt ở Làng trẻ SOS Hải Phòng của các cô gái Hoa hậu Việt Nam

Sáng 13/10, sau khi làm lễ dâng hương tưởng niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu không số K15, Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam chia thành hai nhóm tham gia các hoạt động riêng biệt. Đội Hoa phượng đỏ và Son sắt đến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

Các cô gái được trải nghiệm “làm mẹ” của các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Các thí sinh đến gặp và trò chuyện với chị Hiền - "người mẹ" tại ngôi nhà Hoa hải đường - để bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ nấu bữa trưa cho các con.

Thí sinh Tạ Thị Hoa vào thăm phòng ngủ của các bé tại nhà Hoa hải đường. Theo Tạ Thị Hoa, dù mới chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, cô nhận thấy các bé đáng yêu, ngoan ngoãn và nỗ lực trong cuộc sống. "Điều khiến tôi ấn tượng là các bé rất tự giác, biết giúp đỡ mẹ những công việc hằng ngày như nấu cơm, giặt quần áo. Tôi càng cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình và tình yêu thương mà các mẹ dành cho các bé. Tôi rất vui và hạnh phúc khi có cơ hội đến đây, gặp gỡ và trò chuyện với các bé. Tôi hy vọng có dịp quay trở lại Làng trẻ em SOS Hải Phòng để thăm các bé và có thêm những trải nghiệm ý nghĩa", cô nói.

Một nhóm thí sinh hỗ trợ chị Hiền sơ chế thực phẩm. Chị Hiền cười tươi khi được tiếp đón đoàn Hoa hậu Việt Nam 2026. Chị ấn tượng với các thí sinh không chỉ với vẻ ngoài, mà còn cả tính cách vui vẻ, thân thiện.

Thí sinh Phạm Vân Hà cho biết cô không gặp khó khăn vì thường xuyên làm việc nhà phụ bố mẹ. Cô vui vì góp được một phần công sức nhỏ bé giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm từ cộng đồng. Người đẹp Hải Phòng mong muốn có thể tham gia thêm nhiều hoạt động ý nghĩa.

Thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi phụ chị Hiền hái rau ngoài vườn. Chị Hiền tự trồng những luống rau sạch để góp phần cải thiện bữa ăn cho các con, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các cô gái tất bật trong bếp để kịp giờ ăn trưa cho các em nhỏ. Món ăn không cầu kỳ nhưng được các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chuẩn bị bằng sự háo hức và chỉn chu.

Nhóm thí sinh còn lại tranh thủ quét nhà, dọn bàn ăn và sắp xếp lại sách vở cho các em nhỏ. Thí sinh Đặng Thị Ngọc Lan cho biết việc tập "làm mẹ" là trải nghiệm thú vị và ý nghĩa. Cô cho rằng không cần phải điều gì thật lớn lao mới cho thấy được tình yêu của mẹ, mà nó hiện diện trong từng việc nhỏ bé và đơn giản nhất.

Các cô gái hái khế ngọt trên cây trước nhà làm món tráng miệng cho các em nhỏ.

Sau thời gian chuẩn bị, mâm cơm giản dị đã được dọn lên cho tụi nhỏ thưởng thức. Những món ăn quen thuộc chứa đựng công sức và sự quan tâm mà các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dành cho các em nhỏ. Điều đọng lại chính là tiếng cười và tình yêu thương chân thành, ấm áp.