Ngày đặc biệt của Thành Lộc và nghệ sĩ Việt

Sáng 21/9 (11/8 Âm lịch), đông đảo nghệ sĩ Việt quy tụ tại nhà hát Bến Thành (TP.HCM) để dâng hương, cúng Tổ nghề. Đây cũng là địa điểm biểu diễn của Kịch đoàn Thành Lộc - sân khấu mới thành lập của NSƯT Thành Lộc. Sân khấu có sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ Thành Lộc cho biết ông xúc động khi thấy các đồng nghiệp, học trò tề tựu tại Kịch đoàn Thành Lộc trong ngày giỗ Tổ sân khấu. "Mùa giỗ Tổ năm nay đặc biệt và có niềm vui khác hẳn mọi năm. Đây là dịp mà kịch đoàn mang tên tôi ra đời với khán giả yêu thương. Sân khấu này không chỉ là sự gắn kết của các nghệ sĩ từng đồng hành hơn 30 năm qua, mà còn ở sự đón nhận với công chúng, khán giả yêu kịch nghệ, cá nhân tôi nói riêng. Những điều đó tạo nên một sự cộng hưởng, khiến hạnh phúc của tôi được nhân lên nhiều lần", nghệ sĩ chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có mặt từ sớm để dâng hương, cúng Tổ nghề. Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sau đó dành thời gian để chúc mừng, trò chuyện với NSƯT Thành Lộc cùng các nghệ sĩ trong ngày giỗ Tổ sân khấu.

Phi Phụng và nhiều diễn viên, học trò thành kính trước bàn thờ Tổ nghiệp. Với nghệ sĩ Việt, hai ngày 11 và 12/8 Âm lịch hàng năm trở thành dịp đặc biệt để họ thể hiện lòng thành kính, biết ơn với Tổ nghề. Trong ngày này, bất kể bận rộn thế nào họ cũng chuẩn bị lễ vật, hoa để dâng Tổ.

Nghệ sĩ Kim Xuân tiếp tục đầu quân về Kịch đoàn Thành Lộc sau khi sân khấu kịch Thiên Đăng đóng cửa. Trong ngày đặc biệt, Kim Xuân cho biết bà hạnh phúc khi chứng kiến các thế hệ nghệ sĩ cùng có mặt để dâng hương, tưởng nhớ Tổ nghề. "Năm nay, lễ giỗ Tổ nghề sân khấu càng đặc biệt hơn nữa khi người bạn thân của tôi thành lập được sân khấu riêng. Xung quanh Thành Lộc đều là những người yêu sân khấu, muốn mang lại những ý nghĩa, trọn vẹn, hạnh phúc đối với khán giả", NSND Kim Xuân bày tỏ.

Vân Trang là một trong số những diễn viên của Kịch đoàn Thành Lộc. Trong vở kịch đánh dấu sự ra mắt của sân khấu - Giáng Hương, Vân Trang cũng góp mặt trong dàn diễn viên chính, bên cạnh Lê Phương, Lương Thế Thành. Nghệ sĩ Thành Lộc cho biết sự xuất hiện của bộ ba diễn viên nhằm tạo sự mới mẻ, thay đổi cho vở kịch kinh điển. "Chúng tôi đang hồi hộp để chờ đón phản ứng của khán giả trong những suất diễn đầu tiên. Mong ước hiện tại của tôi là Kịch đoàn Thành Lộc sống lâu được trong lòng của công chúng. Sau Giáng Hương, những vở kịch tiếp theo vẫn được khán giả yêu mến, đón nhận", Thành Lộc nói.

Nghệ sĩ Thành Lộc lưu lại những bức ảnh kỷ niệm bên các thành viên của "Hào quang trong bóng tối". Đây là dự án dành cho những người khiếm thị. Ngoài Thành Lộc, nghệ sĩ Hữu Châu, Kim Xuân từng tham gia vào dự án này với vai trò hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm về diễn xuất trên sân khấu.

Không khí ấm áp, vui vẻ của các nghệ sĩ trong ngày giỗ Tổ nghề sân khấu. Ngoài Kịch đoàn Thành Lộc, nhiều sân khấu kịch khác tại TP.HCM như Idecaf, Thế giới Trẻ, Trương Hùng Minh... cũng tổ chức các hoạt động dâng hương, cúng Tổ.

Lương Thế Thành cho biết giỗ Tổ nghề là dịp để các anh chị em nghệ sĩ tụ hội, chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm trong quá trình làm nghệ thuật. "Bình thường, ai cũng bận rộn với cuộc sống, công việc riêng. Trong ngày đặc biệt này, chúng tôi có thời gian để nói chuyện, hỏi han nhau giữa bầu không khí ấm cúng. Năm nay, khi cúng Tổ nghề ở sân khấu mới, sự bồi hồi, háo hức trong chúng tôi lại càng lớn hơn. Tôi hy vọng mọi thứ đều thuận lợi, suôn sẻ, anh chị em nghệ sĩ giữ sức khỏe tốt, thành công với dự án mới", nam diễn viên chia sẻ.

Sau khi lần lượt xếp hàng, dâng hương lên bàn thờ Tổ nghiệp, các nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nán lại ở hàng ghế khán giả để lưu lại hình ảnh đáng nhớ bên nhau.