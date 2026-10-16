Ngày đặc biệt của NSND Công Lý

Mới đây, fanpage Gia đình NSND Công Lý đăng tải hình ảnh nam nghệ sĩ nhân dịp sinh nhật, kèm lời chúc: “Hôm nay, sinh nhật Công Lý. Tuổi mới mong Công Lý sẽ luôn khoẻ mạnh, bình yên, hạnh phúc”. Bà xã Ngọc Hà cũng gửi lời chúc đến chồng trong ngày đặc biệt, thu hút sự quan tâm của khán giả. Đằng sau những lời chúc mừng là hành trình đồng hành của vợ chồng nam nghệ sĩ, đặc biệt kể từ khi Công Lý gặp biến cố sức khỏe vào năm 2021. Thời điểm đó, anh phải tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị và phục hồi. Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc, động viên chồng trong giai đoạn khó khăn.

NSND Công Lý đón sinh nhật trong những lời chúc sức khỏe, bình an từ gia đình và khán giả. Ảnh: FBNV

Sau thời gian dài hồi phục, Công Lý từng bước trở lại với nghệ thuật qua những vai diễn phù hợp với tình trạng sức khỏe. Năm 2025, nam nghệ sĩ góp mặt trong dự án truyền hình Cha Tôi, Người Ở Lại. Dù chưa thể hoạt động với cường độ như trước, sự trở lại của anh vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Với nhiều người xem truyền hình, Công Lý là gương mặt quen thuộc qua hình tượng Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Lối diễn duyên dáng, khả năng tung hứng linh hoạt cùng nét diễn riêng giúp nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều năm hoạt động. Bên cạnh các vai hài, anh còn tham gia nhiều tác phẩm chính kịch, khẳng định sự đa dạng trong diễn xuất.

Biến cố sức khỏe khiến con đường nghệ thuật của Công Lý có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ vẫn nhận được tình cảm từ công chúng qua những lần xuất hiện trên màn ảnh. Sự quan tâm của khán giả cũng cho thấy dấu ấn mà anh đã tạo dựng trong lòng người xem sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và truyền hình Việt Nam.

Ngọc Hà luôn đồng hành cùng NSND Công Lý trong quá trình chăm sóc sức khỏe và cuộc sống thường ngày. Ảnh: FBNV

Trong cuộc sống đời thường, Ngọc Hà luôn đồng hành cùng chồng qua những giai đoạn nhiều thử thách. Quá trình chăm sóc và hỗ trợ Công Lý sau biến cố sức khỏe cũng được cô chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của công chúng. Sự đồng hành của bà xã trở thành điểm tựa để nam nghệ sĩ từng bước thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống.

Sau khi bài viết mừng sinh nhật được đăng tải, nhiều khán giả để lại lời chúc, bày tỏ mong muốn Công Lý luôn mạnh khỏe và sớm có thêm những lần trở lại màn ảnh. Những lời nhắn gửi này phần nào cho thấy tình cảm mà công chúng dành cho nam nghệ sĩ vẫn được duy trì sau thời gian anh hạn chế hoạt động vì lý do sức khỏe. Ở tuổi mới, điều khán giả mong mỏi nhất dành cho NSND Công Lý vẫn là sức khỏe ổn định và cuộc sống bình yên bên gia đình. Dù chưa thể trở lại với nhịp độ làm việc như trước, nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ, cùng sự đồng hành của Ngọc Hà trên chặng đường phía trước.