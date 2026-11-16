Ngày cuối tuần cùng nông dân

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tham gia hỗ trợ trồng cây mắc ca cho hội viên nông dân xã Cao Lộc

Tại xã Xuân Dương, ngày 7/11 vừa qua xã đã tổ chức phát động Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân” thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030. Bà Triệu Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Dương, Chủ tịch HND xã cho biết: Qua khảo sát, HND xã nhận thấy thôn Khòn Mùm có nhu cầu phát triển cây mắc ca nhưng thiếu nhân lực chuẩn bị các điều kiện trồng cây. Vì vậy, hội đã tham mưu cấp ủy, chính quyền lựa chọn thôn này để ra quân “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân” và huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ trồng 200 cây mắc ca cho một hộ HVND. Qua đó, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đồng thời giúp cán bộ hội nắm bắt sát hơn nhu cầu của hội viên.

Không riêng Xuân Dương, hoạt động này được nhiều HND cấp xã hưởng ứng với những nội dung phù hợp điều kiện thực tế. Tiêu biểu như: HND phường Kỳ Lừa hỗ trợ HVND trồng trên 4.100 cây mắc ca và 500 cây hồng giòn; HND xã Na Sầm hỗ trợ hội viên trồng 200 cây dẻ; HND xã Hữu Liên tổ chức hướng dẫn hội viên xây dựng hồ sơ sản phẩm OCOP…

Chương trình “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân” được Ban Thường vụ HND tỉnh triển khai theo Kế hoạch số 53 ngày 28/9 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 24 ngày 3/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030.

Bà Dương Thị Hoan, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Tùy vào nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa bàn, chương trình được triển khai với nội dung phù hợp. Hằng tuần, HND cấp xã chủ động lựa chọn nội dung và đối tượng cần đồng hành để tổ chức thực hiện. Trước mắt, HND tỉnh trực tiếp chủ trì ít nhất 2 cuộc mỗi tháng, tập trung hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ khó khăn cho hội viên tại cơ sở.

Nội dung đồng hành không chỉ dừng ở tuyên truyền, phổ biến chính sách mà còn hỗ trợ bà con khảo sát nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất; hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục và hoàn thiện hồ sơ để tiếp cận các chính sách hỗ trợ...

Từ khi triển khai (tháng 10/2026) đến nay, các cấp HND đã tổ chức gần 40 cuộc ra quân “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân”, thu hút trên 2.200 lượt cán bộ, HVND tham gia; hỗ trợ phát thực bì, đào hố, trồng trên 9.480 cây giống các loại và tư vấn, hướng dẫn nhiều hộ HVND về điều kiện thụ hưởng chính sách, hồ sơ, thủ tục và phương án đầu tư phát triển sản xuất…

Ông Tô Văn Dí, HVND thôn Nà Mon, xã Cao Lộc cho biết: Trung tuần tháng 10/2026, gia đình tôi được HND tỉnh phối hợp với UBND xã Cao Lộc hỗ trợ triển khai trồng cây mắc ca. Đây là loại cây trồng mới nên sự đồng hành này rất thiết thực, giúp gia đình có thêm kiến thức và điều kiện để mạnh dạn đưa vào sản xuất.

Từ thực tiễn cho thấy, chương trình “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân” đã góp phần đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức hội, đưa công tác hội ngày càng gần cơ sở, sát nhu cầu hội viên. Thời gian tới, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục duy trì, mở rộng chương trình, qua đó giúp nông dân tiếp cận các chính sách, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.