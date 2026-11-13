'Ngày Con Còn Mẹ' vượt kỳ vọng

Ngày Con Còn Mẹ đang có màn khởi đầu ấn tượng tại phòng vé Việt Nam, vượt qua nhiều kỳ vọng về sức hút trong những ngày đầu công chiếu. Đáng chú ý, tác phẩm ra mắt vào ngày trong tuần thay vì cuối tuần như nhiều bộ phim khác nhưng vẫn ghi nhận doanh thu khả quan.

Trong ngày 11/11, tổng doanh thu các rạp chiếu phim tại Việt Nam đạt khoảng 11 tỷ đồng. Trong đó, riêng Ngày Con Còn Mẹ đóng góp hơn 5,7 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa doanh thu toàn thị trường. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một bộ phim vừa ra rạp trong ngày thường, thời điểm vốn không có lợi thế về lượng khán giả.

Ngày Con Còn Mẹ đang có màn khởi đầu ấn tượng tại phòng vé Việt Nam.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong ngày tiếp theo. Tính đến sáng 12/11, Ngày Con Còn Mẹ đã thu về gần 8,4 tỷ đồng, tiến sát cột mốc 10 tỷ đồng. Với thành tích hiện tại, bộ phim có thêm cơ hội cải thiện doanh thu khi bước vào dịp cuối tuần, thời điểm lượng khán giả đến rạp thường tăng cao.

Sức hút của Ngày Con Còn Mẹ phần nào đến từ câu chuyện gia đình gần gũi, khai thác những tổn thương trong mối quan hệ mẹ con. Phim xoay quanh Mây, cô gái lớn lên với cảm giác thiệt thòi khi luôn nghĩ rằng mẹ chỉ dành tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất cho anh trai Pháo.

Những bất công mà Mây cảm nhận suốt nhiều năm dần tích tụ thành khoảng cách, khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng căng thẳng. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ xảy đến đã khiến cô có cơ hội nhìn lại mọi chuyện, đồng thời nhận ra những sự thật mà trước đây bản thân chưa từng thấu hiểu về mẹ.

Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Không chỉ khai thác tình mẫu tử, Ngày Con Còn Mẹ còn chạm đến tâm lý của những người từng cảm thấy mình không được yêu thương công bằng trong gia đình. Đây cũng là chủ đề gần gũi, dễ tạo sự đồng cảm với nhiều thế hệ khán giả.

Bộ phim có sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào và Ma Ran Đô. Trong đó, Hồng Đào đảm nhận vai người mẹ Bà Tím, còn Phương Anh Đào hóa thân thành Mây. Sự góp mặt của những gương mặt diễn viên được khán giả quan tâm cũng góp phần tạo sức hút cho tác phẩm.

Với gần 8,4 tỷ đồng sau những ngày đầu công chiếu, Ngày Con Còn Mẹ đang có khởi đầu thuận lợi hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, khả năng duy trì sức nóng trong những ngày tiếp theo, đặc biệt là dịp cuối tuần, sẽ quyết định thành tích đường dài của bộ phim tại phòng vé Việt.