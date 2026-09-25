Ngày Con Còn Mẹ: Hồng Đào thiên vị con trai, Phương Anh Đào đối đầu Nguyên Thảo

Phương Anh Đào sống trong cảm giác bị mẹ bỏ quên

Khác với First Look tập trung vào khoảnh khắc bà Tím tát Mây, teaser mở rộng câu chuyện về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là sự khác biệt trong cách người mẹ đối xử với con trai và con gái.

Trong phim, Hồng Đào vào vai bà Tím, Phương Anh Đào đóng Mây - con gái của bà. Gia đình còn có Pháo (Huy Anh), con trai cả của Tím, và Ly (Nguyên Thảo), vợ của Pháo.

Teaser cho thấy Tím sẵn sàng hỗ trợ con trai mở công ty, mua xe nhưng lại định hướng Mây làm nhân viên dưới quyền anh trai. Trong sinh hoạt gia đình, Mây cũng thường xuyên đứng ngoài những khoảnh khắc mẹ dành cho Pháo và Ly. Những khác biệt này dần đẩy mâu thuẫn lên cao. Mây và chị dâu Ly còn xảy ra xô xát, khiến các thành viên trong gia đình phải can ngăn. Ở cuối phân đoạn, Mây đứng khóc sau cánh cửa và hỏi mẹ: “Mẹ không thương con hả mẹ?”

Bên cạnh các cảnh tâm lý, teaser cũng cài một số tình huống hài hước. Mây đưa bạn trai Lai (Ma Ran Đô) về nhà ra mắt. Trong lần đầu gặp mẹ bạn gái, Lai nhầm Tím là chị gái của Mây.

Chia sẻ về câu chuyện thiên vị con cái trong phim, Hồng Đào cho biết bản thân từng nhận thấy sự khác biệt trong cách chăm sóc hai con gái khi một người có sức khỏe yếu hơn.

“Hồng Đào có hai đứa con gái, trong đó có một đứa từ nhỏ sức khỏe không tốt, ốm yếu hơn đứa còn lại nên chính bản thân mình cũng có một sự thiên vị nhẹ, đôi lúc cũng khiến con buồn. Mình làm mẹ, cũng muốn yêu thương và chia sẻ tình yêu ấy đồng đều cho các con. Mong những đứa con sau khi xem phim Ngày Con Còn Mẹ sẽ thấu hiểu mẹ mình hơn, gắn kết với gia đình nhiều hơn”.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói gì về “Ngày Con Còn Mẹ”?

Ngày Con Còn Mẹ đánh dấu lần trở lại với phim điện ảnh của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau Cô Dâu Hào Môn. Anh cho biết, ở Ngày Con Còn Mẹ, bản thân đã hạ “cái tôi” của mình xuống một phần để cùng lắng nghe những ý kiến đóng góp của NSX, diễn viên so với các tác phẩm khác.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết kịch bản là lý do quan trọng nhất khiến anh nhận lời thực hiện , sau một thời gian dài chờ đợi đến khi có kịch bản được ê-kíp đồng thuận. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu anh hợp tác với “bộ đôi Song Đào” Hồng Đào và Phương Anh Đào - hai nữ diễn viên anh mến mộ. Vì vậy, anh muốn lựa chọn những yếu tố tốt nhất để làm nổi bật diễn xuất của cả hai, đồng thời cho biết tình cảm dành cho bộ phim càng tăng sau khi hoàn thành quá trình dựng.

Về chủ đề phim, Vũ Ngọc Đãng cho rằng mối quan hệ giữa mẹ và con gái có nhiều lớp cảm xúc và mâu thuẫn. Trong quá trình thực hiện, anh cũng tham khảo trải nghiệm thực tế của các diễn viên, trong đó Hồng Đào, Phương Anh Đào, Nguyên Thảo và Huy Anh đều có những góc nhìn riêng về mối quan hệ gia đình.