Ngày Con Còn Mẹ đang tạo được sự quan tâm dù chưa chính thức ra rạp. Theo số liệu SocialTrack trong tuần 21-27/9, bộ phim đứng Top 1 phim Việt có chỉ số tích cực nhất, đạt 98,6% chỉ số cảm xúc. Tác phẩm cũng ghi nhận 642.000 lượt tương tác, hơn 8.100 lượt thảo luận, đồng thời đứng thứ 4 trong nhóm những bộ phim được thảo luận nhiều nhất tuần.

Những con số này cho thấy dự án của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đang nhận được sự chú ý đáng kể từ khán giả ngay trong giai đoạn quảng bá. Đặc biệt, câu chuyện gia đình gần gũi cùng màn tái hợp của hai diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào là một trong những yếu tố giúp bộ phim tạo thảo luận trên mạng xã hội.

'Ngày Con Còn Mẹ' đứng top 1 phim Việt chiếm sóng mạng xã hội tuần qua.

Ngày Con Còn Mẹ xoay quanh Mây (Phương Anh Đào) và mẹ là bà Tím (Hồng Đào). Từ nhỏ, Mây luôn có cảm giác mẹ dành phần lớn tình yêu thương và sự ưu ái cho anh trai Hai Pháo (Huy Anh). Trong khi Pháo nhận được sự hỗ trợ để phát triển công việc, Mây lại cảm thấy mình bị đặt ở vị trí phía sau.

Cảm giác bị bỏ quên kéo dài khiến Mây ngày càng có khoảng cách với mẹ. Những bất đồng tưởng như bắt nguồn từ những chuyện nhỏ trong gia đình dần trở thành tổn thương tích tụ qua nhiều năm. Khi một biến cố xảy ra, Mây buộc phải nhìn lại mối quan hệ với người mẹ mà cô từng cho rằng chưa bao giờ thực sự hiểu mình.

Điểm đáng chú ý của Ngày Con Còn Mẹ còn nằm ở màn kết hợp giữa Hồng Đào và Phương Anh Đào. Cả hai từng đóng chung trong Mai, nhưng lần này trở lại với một mối quan hệ hoàn toàn khác: mẹ và con gái ruột. Nếu lần trước mối quan hệ của họ mang màu sắc mẹ chồng - nàng dâu hụt, thì trong dự án mới, câu chuyện được đẩy sâu vào những tổn thương giữa hai thế hệ trong một gia đình.

Hồng Đào và Phương Anh Đào vào vai mẹ - con.

Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, một người mẹ yêu thương con nhưng cách thể hiện tình cảm lại khiến Mây tổn thương. Trong khi đó, Phương Anh Đào hóa thân thành Mây, cô con gái luôn khao khát được mẹ thấu hiểu. Bên cạnh hai nữ diễn viên, phim còn có sự góp mặt của Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Huy Anh cùng nhiều nghệ sĩ khác. Ngày Con Còn Mẹ dự kiến khởi chiếu 11/11/2026.

Với câu chuyện đánh vào cảm xúc gia đình, cùng sự trở lại của cặp đôi Hồng Đào - Phương Anh Đào, Ngày Con Còn Mẹ đang là một trong những phim Việt đáng chờ đợi trong thời gian tới. Việc sớm lọt Top 1 về chỉ số tích cực trên mạng xã hội càng khiến màn ra mắt của tác phẩm được chú ý hơn.