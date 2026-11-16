Ngày Con Còn Mẹ dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt

Đường đua phòng vé Việt ngày 15/11 chứng kiến màn áp đảo của Ngày Con Còn Mẹ. Theo số liệu Box Office Vietnam, tác phẩm thu về hơn 9,71 tỷ đồng trong ngày, bán ra 107.599 vé trên tổng cộng 3.961 suất chiếu. Thành tích này giúp bộ phim duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, đồng thời tạo khoảng cách đáng kể với những đối thủ còn lại.

Đáng chú ý, doanh thu trong ngày của Ngày Con Còn Mẹ cao gấp khoảng 4,5 lần bộ phim đứng thứ hai là Godzilla Trừ Không. Đại diện đến từ thương hiệu điện ảnh quốc tế ghi nhận hơn 2,15 tỷ đồng, với 19.497 vé bán ra trên 922 suất chiếu. Trong khi đó, Ramayana: Khởi Nguyên xếp thứ ba với khoảng 1,67 tỷ đồng, bán được 14.047 vé qua 472 suất chiếu.

BXH doanh thu phòng vé ngày 15/11. Ảnh: Box Office

Như vậy, chỉ tính riêng trong ngày 15/11, Ngày Con Còn Mẹ đã mang về doanh thu cao hơn tổng doanh thu trong ngày của hai đối thủ xếp sau cộng lại. Đây là khoảng cách đáng chú ý, cho thấy sức hút của bộ phim Việt đang vượt trội trên đường đua phòng vé hiện tại.

Tính đến hết ngày 15/11, tổng doanh thu của Ngày Con Còn Mẹ đã đạt khoảng 37 tỷ đồng sau những ngày đầu công chiếu. Đây là kết quả khởi đầu tích cực đối với tác phẩm, đặc biệt khi phim chính thức ra rạp vào giữa tuần nhưng nhanh chóng tạo được sức bật và duy trì vị trí dẫn đầu.

Bộ phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Huy Anh và Nguyên Thảo. Tác phẩm khai thác câu chuyện gia đình, tập trung vào mối quan hệ nhiều tổn thương giữa người mẹ và cô con gái luôn cảm thấy bản thân không được yêu thương, quan tâm đúng mức.

Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp trong Ngày Con Còn Mẹ.

Một trong những yếu tố giúp phim thu hút sự chú ý là màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau Mai. Nếu trước đó cả hai từng để lại dấu ấn với những vai diễn có mối liên kết đặc biệt, lần này họ trực tiếp hóa thân thành hai nhân vật mẹ con với nhiều mâu thuẫn, giằng xé cảm xúc.

Bên cạnh sức hút từ dàn diễn viên, đề tài tình mẫu tử cũng giúp bộ phim tiếp cận nhóm khán giả rộng hơn. Những câu chuyện về sự thiên vị, khoảng cách thế hệ và tình yêu thương đôi khi không được thể hiện đúng cách là chất liệu gần gũi, dễ tạo sự đồng cảm.

Với gần 37 tỷ đồng doanh thu sau những ngày đầu ra rạp và vị trí dẫn đầu phòng vé, Ngày Con Còn Mẹ đang có bước chạy đà đáng kỳ vọng. Nếu tiếp tục duy trì sức hút trong những ngày cuối tuần, bộ phim hoàn toàn có cơ hội gia tăng thành tích và trở thành một điểm sáng của điện ảnh Việt trong tháng 11.