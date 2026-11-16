"Ngày con còn mẹ" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Ngày con còn mẹ" hiện đứng top 1 doanh thu phòng vé Việt. Trong sáng 16-11, tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thu về hơn 570 triệu đồng, với hơn 8.600 vé được bán ra trên hơn 3.100 suất chiếu. Sau 6 ngày khởi chiếu chính thức, bộ phim đạt tổng doanh thu hơn 37 tỷ đồng.

Khai thác chủ đề quen thuộc về mâu thuẫn giữa các thế hệ, "Ngày con còn mẹ" không có nhiều điểm mới trong kịch bản. Tuy nhiên, tác phẩm ghi điểm nhờ diễn xuất của nghệ sĩ Hồng Đào và diễn viên Phương Anh Đào.

"Ngày con còn mẹ" dẫn đầu doanh thu phòng vé cuối tuần qua. Nguồn: Box Office Vietnam

Đứng vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng của Box Office Vietnam lần lượt là 2 tác phẩm nước ngoài "Godzilla Minus Zero" và "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại". Trong đó, "Godzilla Minus Zero" hiện đạt tổng doanh thu hơn 31 tỷ đồng. Phim "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" mang đến màu sắc mới lạ với câu chuyện lấy cảm hứng từ sử thi Ấn Độ. Bom tấn Ấn Độ thu về hơn 13,9 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam sau 10 ngày khởi chiếu chính thức.

Xếp vị trí thứ tư và thứ năm là 2 bộ phim Việt "Chị chị em em 3" và "Bò sữa bay". Tổng doanh thu của 2 phim hiện lần lượt đạt hơn 114 tỷ đồng và gần 18 tỷ đồng.

Tuần này, phòng vé Việt đón thêm phim "Trại giam hạnh phúc" của đạo diễn Trung Lùn, với sự tham gia của Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành, Sally Hồng Anh và Khuyến Dương. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 20-11.

Bên cạnh đó, khán giả có thêm lựa chọn từ các phim ngoại nhập như "Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân" và "Ma mút con vượt kỷ băng hà".

Đáng chú ý, phim hoạt hình "Ma mút con vượt kỷ băng hà" có sự tham gia lồng tiếng của nhiều nghệ sĩ Việt như Phi Phụng, Hải Yến Idol, Sơn Trần, Huyền Chi, Hồ Tiến Đạt và Trần Vũ. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 20-11.