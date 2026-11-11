'Ngày Con Còn Mẹ' áp đảo 'Chị Chị Em Em 3'

Ngay trong ngày đầu khởi chiếu, Ngày Con Còn Mẹ đã tạo nên màn ra mắt đáng chú ý tại phòng vé Việt khi vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu theo ngày. Tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hiện có lợi thế rõ rệt về lượng vé bán ra và số suất chiếu, vượt qua nhiều đối thủ đang được trình chiếu, trong đó có Chị Chị Em Em 3.

Theo số liệu phòng vé ghi nhận sáng ngày 11/11/2026, Ngày Con Còn Mẹ đạt doanh thu khoảng 1,39 tỷ đồng, tương đương 16.470 vé được bán ra với 3.073 suất chiếu. Tổng doanh thu ghi nhận của phim đã đạt hơn 2,05 tỷ đồng. Thành tích này giúp tác phẩm nhanh chóng chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, tạo khởi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục khán giả.

Sáng ngày 11/11/2026, Ngày Con Còn Mẹ đạt doanh thu khoảng 1,39 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Chị Chị Em Em 3 đang có dấu hiệu giảm nhiệt sau hơn 10 ngày ra rạp. Trong sáng ngày 11/11, bộ phim thu về khoảng 219,5 triệu đồng, bán được 2.114 vé với 1.164 suất chiếu, đứng thứ 5 về doanh thu theo ngày. Dù không còn giữ được vị trí nổi bật như giai đoạn đầu công chiếu, tác phẩm vẫn duy trì tổng doanh thu ấn tượng với hơn 108,37 tỷ đồng.

Khoảng cách về doanh thu trong ngày giữa hai bộ phim cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trên đường đua phòng vé. Ngày Con Còn Mẹ đang có lợi thế nhờ hiệu ứng của một tác phẩm mới ra mắt, trong khi Chị Chị Em Em 3 đã trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh và bước vào thời điểm cạnh tranh với những dự án mới. Tuy nhiên, kết quả trong một ngày chưa đủ để khẳng định sức hút dài hạn của hai tác phẩm, bởi doanh thu còn phụ thuộc vào hiệu ứng truyền miệng và khả năng duy trì lượng khán giả trong những ngày tiếp theo.

Dàn diễn viên Chị Chị Em Em 3.

Đáng chú ý, Ngày Con Còn Mẹ quy tụ dàn diễn viên được khán giả quan tâm như NSƯT Lê Thiện, Hồng Đào, Phương Anh Đào, Nguyên Thảo, Huy Anh và Ma Ran Đô. Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, có thời lượng 113 phút.

Tác phẩm khai thác câu chuyện gia đình với thông điệp về cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chi tiết về nỗi đau của những đứa con cảm thấy mình bị thừa trong gia đình Việt cũng là một trong những điểm được giới thiệu để tạo sự chú ý. Sự kết hợp giữa những gương mặt diễn viên giàu kinh nghiệm và các diễn viên trẻ được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim tiếp cận nhiều nhóm khán giả.

Trong khi đó, Chị Chị Em Em 3 có thời lượng 122 phút, thuộc thể loại lãng mạn, gây cấn và chính kịch. Bộ phim với câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa. Dù đã lùi xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày, thành tích hơn 108 tỷ đồng vẫn cho thấy sức hút đáng kể của dự án.

Màn cạnh tranh giữa Ngày Con Còn Mẹ và Chị Chị Em Em 3 vì thế trở thành diễn biến đáng chú ý của phòng vé Việt trong sáng ngày 11/11. Nếu tiếp tục duy trì lượng vé bán ra và sức hút từ những ngày đầu, Ngày Con Còn Mẹ có cơ hội củng cố vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, Chị Chị Em Em 3 vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng khi tiếp tục được trình chiếu tại rạp.