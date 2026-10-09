Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2026: Thúc đẩy mua sắm trực tuyến, thanh toán số

Ngày 9/10, tại Quảng trường 3-2 phường Bắc Giang, Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh tổ chức sự kiện “Mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10. Sự kiện nhằm khuyến khích người dân sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mở rộng thị trường trên nền tảng số.

Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh Nguyễn Thế Thi phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh Nguyễn Thế Thi nhấn mạnh: Thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số. Thông qua các nền tảng trực tuyến, doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường; người tiêu dùng được tiếp cận phương thức mua sắm thuận tiện, linh hoạt hơn. Đối với Bắc Ninh, việc phát triển thương mại điện tử mở ra cơ hội đưa các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa địa phương.

Thời gian qua, ngành công thương Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng website, quảng bá sản phẩm trên môi trường mạng, ứng dụng marketing trực tuyến và tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử. Ngành cũng phối hợp với các cơ quan, ngân hàng và đơn vị liên quan thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động thương mại, dịch vụ.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Thời gian tới, Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, đổi mới phương thức kinh doanh; tăng cường kết nối doanh nghiệp với các nền tảng số, tổ chức thanh toán và đối tác liên quan, góp phần xây dựng môi trường thương mại hiện đại, thuận tiện, an toàn và minh bạch.

Để thương mại điện tử phát triển bền vững, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cần chủ động đưa sản phẩm lên môi trường số, chú trọng chất lượng, nguồn gốc, thương hiệu và uy tín. Người tiêu dùng cũng cần nâng cao kỹ năng sử dụng các dịch vụ số, lựa chọn hình thức mua sắm trực tuyến an toàn, từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại sự kiện, người dân được trực tiếp tham quan, trải nghiệm các gian hàng, phương thức mua sắm trực tuyến và thanh toán bằng mã QR, ví điện tử, Mobile Banking cùng các dịch vụ số khác. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng, trao đổi kinh nghiệm bán hàng trực tuyến và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Người dân trải nghiệm mua hàng và thanh toán bằng mã QR tại sự kiện. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số, thương mại điện tử và chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt. Qua đó, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng công nghệ và người tiêu dùng.

Ông Dương Đại Lâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh cho biết, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và dữ liệu số là nền tảng quan trọng thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện, thành phố duy trì 2 trung tâm tích hợp dữ liệu, 495 đường truyền số liệu chuyên dùng kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước từ thành phố đến xã, phường; độ phủ sóng 5G đạt 93,5% dân số.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục phát triển hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng Internet băng rộng, hoàn thiện các nền tảng số dùng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin. Trong đó, nền tảng giao tiếp số iBacninh được định hướng phát triển theo mô hình SuperApp, tích hợp các dịch vụ, tiện ích, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ số, doanh nghiệp mở rộng kinh doanh trực tuyến.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh Dương Đại Lâm chia sẻ về phát triển hạ tầng số tại sự kiện. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Theo ông Dương Đại Lâm, phát triển hạ tầng số cần gắn với phổ cập kỹ năng số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, góp phần thúc đẩy mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển kinh tế số.

Chia sẻ từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, bà Đặng Thị Tâm, Giám đốc Hợp tác xã Gốm và Du lịch Minh Tâm (làng nghề gốm Phù Lãng) cho biết, bán hàng trực tuyến giúp sản phẩm gốm thủ công tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố và từng bước hướng tới thị trường quốc tế. Kết hợp thương mại điện tử với quảng bá văn hóa, du lịch trải nghiệm và thanh toán không dùng tiền mặt góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thuận lợi cho giao dịch và quản lý doanh thu.

Tuy nhiên, nhiều hộ sản xuất còn hạn chế về kỹ năng tạo mã QR, xây dựng trang bán hàng, chụp ảnh, quay video quảng bá, quản lý đơn hàng và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Bà Tâm đề xuất tăng cường tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến, xây dựng thương hiệu số; đồng thời, kết nối làng nghề với du lịch và thương mại điện tử, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm, mua hàng và tiếp tục đặt sản phẩm sau chuyến đi.

Theo bà Đặng Thị Tâm, công nghệ số là cầu nối đưa giá trị truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng; các cơ sở cần bảo đảm chất lượng, giữ chữ tín và kinh doanh tử tế để tạo dựng niềm tin, phát triển bền vững trên môi trường số.

Việc thúc đẩy mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ góp phần đổi mới phương thức giao dịch mà còn mở rộng không gian kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn Bắc Ninh./.