Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10: Những con số đáng chú ý về hạ tầng số Việt Nam

Các đại biểu tham quan không gian triển lãm trong khuôn khổ Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn

Internet cố định và di động cùng tăng tốc

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến tháng 8/2026, tốc độ Internet băng rộng cố định tại Việt Nam đạt 301,48 Mbps, đứng thứ 8 trong 149 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tốc độ băng rộng di động đạt 219,93 Mbps, xếp thứ 9 trong 102 thị trường được thống kê.

So với cùng kỳ năm 2025, tốc độ băng rộng cố định tăng khoảng 20,4%, từ 250,45 Mbps lên 301,48 Mbps. Trong khi đó, tốc độ băng rộng di động tăng khoảng 45%, từ 151,69 Mbps lên 219,93 Mbps.

5G phủ gần 92% dân số, cáp quang đến toàn bộ xã, phường

Một trong những chỉ số đáng chú ý được công bố nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 là độ phủ của mạng 5G. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến tháng 9/2026, mạng 5G đã phủ 91,99% dân số; hạ tầng cáp quang đã được triển khai đến 100% xã, phường.

Hai chỉ số cho thấy hạ tầng viễn thông Việt Nam đang được mở rộng trên cả mạng di động thế hệ mới và mạng cáp quang cố định. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao khả năng kết nối, phát triển các dịch vụ số và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với mở rộng độ phủ 5G và đưa cáp quang đến 100% xã, phường, việc tiếp tục nâng cao chất lượng tín hiệu, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và thu hẹp chênh lệch về chất lượng kết nối giữa các khu vực sẽ góp phần phát huy hiệu quả của hạ tầng số.

Theo thông tin được công bố trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 6/10, cơ quan quản lý đã xác định 117 điểm lõm sóng tại 11 tỉnh, thành phố. Các địa phương và doanh nghiệp viễn thông đã có kế hoạch xử lý 73 điểm, đồng thời cam kết hoàn thành 46 điểm còn lại trước ngày 30/11/2026.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại lễ chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Ảnh: chinhphu.vn

81.600 doanh nghiệp công nghệ số, doanh thu gần 3,6 triệu tỷ đồng

Theo số liệu Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia ngày 9/10, Việt Nam có 81.600 doanh nghiệp công nghệ số, với doanh thu công nghiệp công nghệ số đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng.

Quy mô 81.600 doanh nghiệp công nghệ số cùng doanh thu công nghiệp công nghệ số gần 3,6 triệu tỷ đồng cho thấy lĩnh vực này đang giữ vai trò đáng chú ý trong nền kinh tế. Cùng với hạ tầng kết nối, lực lượng doanh nghiệp là nền tảng để phát triển các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh và quản trị.

Tại sự kiện ngày 9/10, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đề cập những vấn đề cần tiếp tục giải quyết, gồm tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ở một số lĩnh vực, khả năng kết nối giữa các nền tảng số và nhu cầu nâng cao năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Trong giai đoạn tiếp theo, phát triển hạ tầng số cần gắn với hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tăng cường kết nối và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống, đồng thời nâng cao năng lực tính toán. Đây là những điều kiện quan trọng để khai thác hiệu quả nguồn lực công nghệ, mở rộng ứng dụng số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2026, các chỉ số về tốc độ Internet, độ phủ 5G, hạ tầng cáp quang và quy mô doanh nghiệp công nghệ số cho thấy những bước tiến trong phát triển hạ tầng và hệ sinh thái số của Việt Nam. Việc tiếp tục đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng kết nối và thúc đẩy ứng dụng công nghệ sẽ góp phần đưa chuyển đổi số đi sâu hơn vào đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị quốc gia.

Nguồn: Tổng hợp