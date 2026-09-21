Ngày Chuyển đổi số Bắc Ninh 2026: “Bứt phá kinh tế số”

BẮC NINH - Trong tháng 10/2026, thành phố Bắc Ninh triển khai hội thảo, triển lãm công nghệ số và các hoạt động thúc đẩy tiêu dùng số. Kế hoạch đặt mục tiêu 100% xã, phường và cơ sở giáo dục tổ chức ít nhất một hoạt động hưởng ứng, bồi dưỡng năng lực số.

Theo Kế hoạch số 341/KH-UBND của UBND thành phố Bắc Ninh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số năm 2026 diễn ra trong suốt tháng 10 với chủ đề “Bứt phá kinh tế số”. Thành phố hướng tới đưa chuyển đổi số vào hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học và đời sống hằng ngày của người dân.

Hội thảo ngày 10/10 là dịp giới thiệu kết quả chuyển đổi số, trao đổi kinh nghiệm và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Cùng với đó, triển lãm sản phẩm, giải pháp công nghệ số tạo không gian trải nghiệm dịch vụ số và tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Trong “Tháng tiêu dùng số”, các hoạt động tập trung thúc đẩy mua sắm trực tuyến, hỗ trợ hộ sản xuất, kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, mở rộng sử dụng ngân hàng số và thanh toán không dùng tiền mặt. Tại cơ sở, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID và các dịch vụ số thiết thực.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu mỗi xã, phường và mỗi cơ sở giáo dục có ít nhất một hoạt động hưởng ứng. Trong trường học, nội dung bồi dưỡng chú trọng kỹ năng số, sử dụng công nghệ an toàn và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.