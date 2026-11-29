Trung tâp Phục vụ hành chính công xã Quảng Bình tích cực giải quyết thủ tục hành chính và thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho người dân (Ảnh minh họa).

Điển hình trong ngày, xã Ba Đình đã hoàn thành thủ tục cấp sổ cho 15 trường hợp, phường Trúc Lâm hoàn thành 12 trường hợp.

Tính đến 17 giờ cùng ngày, đã có 3 xã là Mậu Lâm, Cẩm Thủy và Thạch Quảng hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho đất được giao trái thẩm quyền. Tuy nhiên, đây là những đơn vị không có nhiều trường hợp tồn đọng.

Qua rà soát, nhiều nhất tỉnh là phường Bỉm Sơn có 1.371 trường hợp, xã Hà Long có 1.169 trường hợp tồn đọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao không đúng thẩm quyền.

Đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 65 xã, phường chưa hoàn thành giải quyết cấp sổ được trường hợp nào, trong đó các xã Tống Sơn, Hà Long và phường Tĩnh Gia đều có trên 500 trường hợp.