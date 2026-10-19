Ngày “Chủ nhật đỏ” ở Vạn Linh

Cán bộ, người dân xã Vạn Linh chung sức làm đường giao thông nông thôn

Trước đây, Ngày Chủ nhật đỏ ở xã Vạn Linh chủ yếu tập trung vào vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, làm giao thông, thủy lợi... Từ tháng 9/2026, bên cạnh duy trì các phần việc này, xã đã mở rộng nội dung phong trào theo hướng sát nhu cầu thực tế của người dân, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa chăm lo an sinh xã hội.

Điểm mới là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể cùng xuống thôn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và tham gia hỗ trợ các hộ khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo đó, đối với Nghị quyết số 02, xã chú trọng phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và thôn để phổ biến chính sách, rà soát nhu cầu, hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Việc trực tiếp xuống cơ sở cũng tạo điều kiện để cán bộ nắm bắt khó khăn, kịp thời giải đáp vướng mắc trong quá trình người dân tiếp cận chính sách.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là phần việc mang ý nghĩa an sinh thiết thực. Tuỳ tình hình từng hộ, các lực lượng tham gia hỗ trợ ngày công, tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, góp sức để các gia đình sớm triển khai xây dựng nhà ở.

Ông Lý Văn Tới, thôn Mỏ Rọ cho biết: Vào ngày Chủ nhật trong tháng 9 vừa qua, các lực lượng đã hỗ trợ gia đình dỡ nhà để chuẩn bị thi công. Đây là sự động viên thiết thực, giúp gia đình đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Từ những phần việc cụ thể, phong trào đã huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ và người dân. Từ tháng 9/2026 đến nay, xã Vạn Linh đã huy động hơn 1.700 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân tham gia Ngày Chủ nhật đỏ. Các lực lượng đã phát quang 37 km đường làng, ngõ xóm; đổ 340 m đường giao thông nông thôn, lắp đặt 6 bóng đèn năng lượng mặt trời; hỗ trợ tháo dỡ nhà, vận chuyển vật liệu, đào móng cho 4 hộ dân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện Nghị quyết số 02 được đẩy mạnh. Đến nay, toàn xã có 12 hộ đăng ký hỗ trợ kinh phí mua cây giống các loại với tổng diện tích 6,97 ha; các hộ đã trồng 3,8 ha mắc ca và 0,3 ha dẻ, góp phần tạo thêm nguồn lực phát triển sản xuất trên địa bàn.

Trong phong trào ấy, Hội Nông dân xã là một trong những lực lượng tích cực. Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội nông dân xã cho biết: Để duy trì phong trào hiệu quả, hội tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên tham gia Ngày Chủ nhật đỏ, đồng thời nắm bắt nhu cầu thực tế để kịp thời hỗ trợ các hộ trong phát triển sản xuất, tiếp cận chính sách của Nhà nước. Chúng tôi xác định, muốn phong trào duy trì hiệu quả thì phải lựa chọn những phần việc thiết thực, gắn với lợi ích của người dân, phát huy tinh thần tự nguyện và trách nhiệm của mỗi hội viên.

Đánh giá về ý nghĩa của việc mở rộng phong trào, bà Vi Thị Thu Hà, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Vạn Linh cho biết: Việc duy trì và mở rộng các nội dung của phong trào Ngày Chủ nhật đỏ nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị và Nhân dân, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và huy động các lực lượng cùng tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, phòng tiếp tục tham mưu UBND xã duy trì phong trào, gắn hoạt động với nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu thực tế của người dân.

Từ vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất và chăm lo nhà ở cho hộ khó khăn, phong trào Ngày Chủ nhật đỏ ở Vạn Linh không chỉ góp phần xây dựng diện mạo nông thôn khang trang mà còn tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.