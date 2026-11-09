Ngày 9/11, Quốc hội thảo luận về sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 9/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về các nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trước đó, ngày 21/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, việc sửa đổi Luật nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Qua đó, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ tử vong, gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Dự án Luật được xây dựng trên cơ sở các chủ trương của Đảng về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo Luật là sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm cụ thể hóa chính sách cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung các khái niệm về thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và những sản phẩm liên quan, làm cơ sở xác định sản phẩm, nhận diện và xử lý hành vi vi phạm, bảo đảm bao quát các loại sản phẩm thuốc lá thuộc phạm vi điều chỉnh.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến sản phẩm thuốc lá hoàn chỉnh, bộ phận và nguyên liệu của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; hành vi trưng bày thuốc lá và bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung các quy định nhằm cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định về kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động cai nghiện thuốc lá, thay bằng các biện pháp quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật. Quy định này nhằm khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào hoạt động cai nghiện thuốc lá, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý và chất lượng dịch vụ.

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