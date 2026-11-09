Ngày 9/11, Quốc hội làm việc, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027

Phiên họp tại Hội trường, sáng ngày 7/11/2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Cụ thể, buổi sáng ngày 09/11/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

(1) biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;

(2) thảo luận về các nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

(1) biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027;

(2) thảo luận về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Sáng 7/11, Quốc hội đã làm việc ở hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, với 467/469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,40% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết quyết nghị năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mộ, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 02 cấp. Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.