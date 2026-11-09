Ngày 9/11: Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa rét diện rộng

Ảnh minh họa.

Nhiệt độ lúc 1 giờ sáng phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi từ 18-21 độ; tại đặc khu Cô Tô có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật 8.

Trên đất liền, ngày 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực Hà Nội, sáng sớm 9/11 không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Trong sáng 9/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trời chuyển rét.

Trong sáng 9/11, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam tỉnh Nghệ An ngày 9/11 có mưa to đến rất to và dông.

Từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước như sau:

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội

Trời nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất từ 18-20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế

Nhiều mây. Phía Bắc (Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An) sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi. Phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến thành phố Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Trời nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc từ 26-29 độ C, phía Nam từ 29-32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C.