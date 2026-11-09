Ngày 9.11: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ mưa rét

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Về tình hình mưa dông, từ chiều tối 8.11 đến ngày 9.11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ đêm 8.11 đến đêm 11.11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Người dân và du khách cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Dự báo thời tiết tối ngay 8.11 và ngày mai 9.11 trên cả nước.

Thành phố Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3-4.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai trời chuyển rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm vùng núi trời chuyển rét, các khu vực khác từ ngày mai trời chuyển rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, phía Bắc có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-34 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày mai, phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc từ ngày mai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.