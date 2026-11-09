Ngày 9/11: Giá tiêu tiếp đà tăng, cà phê ở mức 84.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 84.000 - 84.700 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm tuần thứ 5

Đắk Nông (Lâm Đông) giảm 2.300 đồng/kg, xuống còn 84.700 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất khu vực.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê lần lượt giảm 2.500 đồng/kg và 2.300 đồng/kg, cùng được giao dịch ở mức 84.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng giảm 2.500 đồng/kg, hiện xuống còn 84.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Trái ngược với thị trường nội địa Việt Nam, giá cà phê Robusta trên sàn London ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua. Cụ thể, hợp đồng robusta giao tháng 1/2027 tăng 66 USD/tấn, tương đương 2,1%, lên mức 3.270 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 50 USD/tấn, tương đương 1,6%, đạt 3.243 USD/tấn.

Trong khi Robusta tăng giá, thị trường Arabica trên sàn New York lại ghi nhận diễn biến trái chiều. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 7,2 US cent/pound, tương đương 2,5% trong tuần, xuống còn 280 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 5,2 US cent/pound, tương đương 1,9%, xuống 271,65 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2027 cũng giảm 1,9%, còn 267,7 US cent/pound.

Giá tiêu tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tiếp tục điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay (9/11), giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên khoảng 135.500 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước, đạt 138.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu lên mức 136.500 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) ghi nhận mức giá 136.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng tăng lên mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung ít biến động trong tuần qua.

Đáng chú ý, Indonesia là thị trường ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ, trong khi giá tại Brazil, Malaysia và Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia giảm 1 USD/tấn so với cuối tuần trước, xuống còn 6.799 USD/tấn. Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.700 USD/tấn.

Ngược lại, Malaysia duy trì mức giá 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l tiếp tục được chào bán ở mức 5.995 USD/tấn.

Trên thị trường tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia giảm nhẹ 1 USD/tấn trong tuần, xuống còn 9.285 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia duy trì mức 12.000 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam ổn định tại 8.450 USD/tấn./.