Ngày 9/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á có xu hướng giảm

Giá cao su hôm nay trên các sàn giao dịch tại châu Á có xu hướng giảm. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản đồng loạt giảm tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 12 Yên/kg (-2,77%), xuống mức 433 Yên/kg; hợp đồng tháng 12/2026 giảm 6.20 Yên/kg (-1,49%), xuống mức 414.80 Yên/kg; hợp đồng tháng 1/2027 giảm 9.50 Yên/kg (-2,29%), xuống mức 414.10 Yên/kg.

Tại Thái Lan, cao su khối STR 20 được chào bán ở mức 83,83 baht/kg, mủ latex cô đặc 60% ở mức 61,64 baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên tăng giảm trái chiều tại các kỳ hạn giao hàng. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 40 Nhân dân tệ/tấn (+0,22%), lên mức 18.060 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 1/2027 giảm 15 Nhân dân tệ/tấn (-0,08%), xuống mức 18.605 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 3/2027 tăng 15 Nhân dân tệ/tấn (+0,08%), lên mức 18.630 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Giao dịch SGX - Singapore, giá cao su TSR20 cũng trải qua tuần giao dịch kém tích cực. Hợp đồng tháng 12/2026 giảm từ 246,70 US cent/kg xuống 237,30 US cent/kg. Các kỳ hạn đầu năm 2027 cũng suy yếu, với hợp đồng tháng 1/2027 kết thúc ở mức 237,30 US cent/kg.

Thị trường cao su châu Á đối mặt áp lực điều chỉnh khi làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán quốc tế khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với các tài sản rủi ro. Bên cạnh yếu tố tài chính, diễn biến tăng giá của đồng yên và triển vọng nguồn cung từ Thái Lan cũng đang tác động đến tâm lý giao dịch.

Nhìn chung, mức giảm trên cả ba sàn cho thấy thị trường cao su châu Á đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng giá trước đó. Những phiên phục hồi ngắn hạn xuất hiện nhưng chưa đủ thay đổi xu hướng chung.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.