Ngày 9/11 có mưa rào ở nhiều nơi, có nơi có dông, trời rét

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào ở nhiều nơi, có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 19 - 21oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào ở nhiều nơi, có nơi mưa to và dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.

Ngày 9/11/2026 có mưa rào ở nhiều nơi, có nơi có dông, trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào ở nhiều nơi, có nơi mưa to và dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào ở nhiều nơi, có nơi mưa to và dông. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất 16 - 18oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào ở nhiều nơi, có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào ở nhiều nơi, có nơi có dông. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 18 - 20oC.

Gió Đông Bắc cấp 2.

Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 10 - 12/11/2026: Thời tiết phổ biến đêm nhiều mây không mưa, ngày nắng. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19 - 21oC.