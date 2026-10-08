Ngày 9/10 không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Ngày 9/10/2026, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 10 - 12/10/2026:Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.