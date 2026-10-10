Ngày 9/10: Giá heo hơi giảm sâu, chạm đáy 51.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm tại hầu hết các địa phương, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Chỉ còn Cao Bằng, Hải Phòng, Lai Châu và Điện Biên giữ giá ổn định, trong khi những địa phương còn lại tiếp tục điều chỉnh giảm. Sau đợt biến động mới nhất, giá heo hơi miền Bắc dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg, giảm đáng kể so với những ngày đầu tháng.

Đáng chú ý, mức giá 55.000 đồng/kg đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trường khu vực. Hiện Hải Phòng và Điện Biên là hai địa phương duy trì mức thu mua cao nhất 54.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Lào Cai giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống còn 52.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thấp nhất miền Bắc. Những địa phương còn lại phổ biến ở mức 53.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay lan rộng, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong đó, Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận mức giảm mạnh nhất 2.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi xuống còn 51.000 đồng/kg. Đây cũng là hai địa phương có mức thu mua thấp nhất cả nước trong ngày 10/10.

Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí cao nhất khu vực với giá 54.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch phổ biến trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hiện dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg, trở thành khu vực có mặt bằng giá thấp nhất cả nước.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay có phần ổn định hơn. Chỉ hai địa phương là Vĩnh Long và Cần Thơ giảm thêm 1.000 đồng/kg, cùng xuống mức 53.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì giá 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp giữ mức thấp nhất 52.000 đồng/kg.

Tính chung cả nước, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Diễn biến giảm giá tại nhiều địa phương cho thấy thị trường heo hơi đang chịu áp lực điều chỉnh trên diện rộng. Trong bối cảnh mặt bằng thu mua xuống thấp, biến động giá tại các vùng chăn nuôi trọng điểm sẽ tiếp tục là yếu tố cần theo dõi trong những ngày tới./.