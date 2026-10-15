Ngày 8/11 sẽ diễn ra Diễn đàn quốc gia 'Văn hóa với doanh nghiệp' năm 2026

Sự kiện sẽ diễn ra ngày 8/11 tại Hà Nội, do Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248) phối hợp với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Từ chuẩn mực giá trị đến hành động thực chất

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” và chính thức phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Dấu mốc lịch sử này đã khẳng định vị thế trụ cột của văn hóa trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, gắn hoạt động sản xuất - kinh doanh với trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và sự phồn vinh của đất nước.

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn thông tin tại gặp gỡ báo chí

Phát biểu tại gặp gỡ báo chí, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng BTC 248 Hồ Anh Tuấn cho biết, nhìn lại một thập kỷ qua, BTC 248 và VNABC cùng các bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nhân đã từng bước định hình hệ giá trị, chuẩn mực thực hành và không gian đối thoại văn hóa kinh doanh.

Điểm nhấn quan trọng là Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam được ban hành năm 2021, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá, xét chọn, tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn. Quan trọng hơn, Bộ tiêu chí giúp mỗi doanh nghiệp tự nhận diện những điểm nghẽn, yêu cầu cần cải thiện ngay trong quản trị hằng ngày.

Các đại biểu trao đổi tại gặp gỡ báo chí

Ông Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh: "10 năm qua là chặng đường bền bỉ xây dựng nền tảng, nâng cao nhận thức, tạo dựng niềm tin và sự thừa nhận của cộng đồng về vai trò của văn hóa trong kinh doanh. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, văn hóa không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay cam kết bề nổi, mà phải trở thành 'hệ điều hành' quản trị, thành năng lực cạnh tranh cốt lõi và giá trị kinh tế trực tiếp của từng doanh nghiệp Việt Nam".

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húc đẩy chất lượng quản trị và trách nhiệm doanh nghiệp

Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”, nhằm triển khai các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ góc độ văn hóa kinh doanh, trọng tâm là thúc đẩy chất lượng quản trị và trách nhiệm trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; phát huy văn hóa như nguồn lực phát triển; kết nối nguồn lực doanh nhân Việt Nam toàn cầu.

Điểm mới tại chương trình năm nay là việc chính thức giới thiệu Khung hành động 2026 - 2035 theo cấu trúc 9-4-2, với 9 cấu phần cung cấp nền tảng và công cụ, 4 chương trình tổ chức hành động, 2 đề án định hướng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam Trần Quang Dũng phát biểu tại gặp gỡ báo chí

Trong đó, 9 cấu phần tạo nền tảng và công cụ thực thi gồm: (1) Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam; (2) Bộ đo Văn hóa kinh doanh doanh nghiệp; (3) VBCI-Local, hướng tới đánh giá và thúc đẩy hệ sinh thái văn hoá kinh doanh địa phương; (4) Trust Index - Chỉ số niềm tin; (5) Hộ chiếu Văn hóa kinh doanh; (6) Đại sứ Văn hóa kinh doanh; (7) Sách trắng Văn hóa kinh doanh; (8) VBN GLOBAL - Mạng lưới Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam Toàn cầu; (9) Liên minh chiến lược triển khai hành động 2026 - 2035.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, đồng Chủ tịch Diễn đàn, cho biết: thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, Petrovietnam đang hoàn thiện những bước cuối cùng để công bố Chiến lược nâng tầm văn hóa và quản trị thương hiệu Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến trong tháng 11/2026.

Theo đó, đơn vị sẽ tập trung xây dựng và phát triển một số phương diện: Văn hóa nêu gương; Văn hóa quản trị biến động; Văn hóa số; Văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ; Văn hóa biết ơn; Môi trường làm việc minh bạch, hiệu quả, gắn kết và kỷ cương; Niềm tự hào của người lao động Petrovietnam.

“Chúng tôi mong muốn, thông qua hoạt động của Hiệp hội, câu chuyện xây dựng văn hóa doanh nghiệp được gắn chặt hơn với đời sống doanh nghiệp, với người lao động và với những kết quả cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội”, ông Trần Quang Dũng bày tỏ.

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình Vi Thanh Hoài phát biểu tại gặp gỡ báo chí

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Vi Thanh Hoài cho rằng, để chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm các tiêu chí bắt buộc trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, như thượng tôn pháp luật, có trách nhiệm với hệ sinh thái kinh doanh, đồng thời kiên trì theo đuổi những giá trị đã lựa chọn.

Về phía cơ quan quản lý, bà Vi Thanh Hoài khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận đề xuất từ doanh nghiệp và hiệp hội để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách phù hợp. Sự đồng hành giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, cùng với những định hướng phát triển văn hóa và kinh tế hiện nay sẽ tạo điều kiện để văn hóa doanh nghiệp được triển khai thực chất hơn.