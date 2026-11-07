Ngày 8-11, Nam bộ tăng mưa, miền Trung mưa lớn

Người dân ở xã Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) khắc phục hậu quả mưa lớn ngày 7-11. Nguồn: UBND XÃ BẮC HÀ

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, chiều tối nay, tại Nam bộ, mưa tập trung ở Cà Mau, TP Cần Thơ, An Giang, trọng tâm là khu vực biên giới phía Tây và phía Bắc TP Đồng Nai.

Sang ngày 8-11, mưa tại Nam bộ có xu hướng tăng nhẹ cả diện và lượng. Mưa rào, có nơi mưa to, tập trung ở Cà Mau, dọc biên giới miền Tây, phía Bắc tỉnh Tây Ninh và TP Đồng Nai. Từ ngày 10-11, khi áp cao lục địa tăng cường, gió Đông Bắc mạnh lên, mưa giảm, chủ yếu còn dông cục bộ. Nhiệt độ cao nhất tại Nam bộ giảm nhẹ, phổ biến còn 31-34 độ C.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cảnh báo mực nước trên các sông, kênh rạch đang lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch. Trong những ngày tới, người dân cần đề phòng ngập cục bộ tại khu vực ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp vào sáng sớm và chiều tối.

Các đám mây dông phát triển ở phía Tây của Nam bộ chiều 7-11. Ảnh: Chụp màn hình radar thời tiết

Trên vùng biển Nam bộ, gió Đông Bắc có xu hướng mạnh dần từ chiều tối 8-11. Vùng biển TPHCM có gió Đông Bắc cấp 4-5, sau tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Các vùng biển khác ở Nam bộ có mưa rào, tiềm ẩn nguy cơ gió giật mạnh, ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật vào chiều 7-11, bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiến gần biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo từ chiều tối và đêm 8-11, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc bộ, sau đó mở rộng xuống Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ.

Cơ quan khí tượng - thủy văn lưu ý, vùng mưa lớn sẽ mở rộng dần theo quá trình không khí lạnh ảnh hưởng dần từ Bắc bộ xuống Trung bộ. Từ đêm 8 đến ngày 9-11, trọng tâm mưa tập trung ở khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ trên 200mm.

Sau đó, từ ngày 9-11, mưa lớn dịch chuyển và mở rộng xuống phía Nam của Trung bộ, tập trung tại khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Trong đó, khu vực có nguy cơ mưa lớn nhất là TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, với tổng lượng mưa từ ngày 9 đến đêm 11-11 phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm.

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có lượng mưa thấp hơn, phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm. Đợt mưa lớn tại Trung bộ có khả năng kéo dài đến đêm 11-11.