Ngày 8/11, không khí lạnh về, miền Bắc rét, miền Trung mưa lớn

Ngày 8/11, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, dự kiến ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ từ chiều tối và tối cùng ngày, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Từ chiều tối, khu vực Bắc Bộ nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét.

Tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ tối và đêm 8/11. Trong khoảng chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Thủ đô có mưa, mưa rào, có nơi xuất hiện dông, cục bộ mưa to. Từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Trước khi không khí lạnh tràn về, sáng 8/11, đồng bằng Bắc Bộ và Phú Thọ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa cục bộ trên 60 mm. Chiều tối và đêm cùng ngày, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An tiếp tục có mưa dông, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 80 mm.

Đáng chú ý, từ đêm 8/11 đến ngày 9/11, phía Nam Nghệ An có mưa to, lượng mưa 50-100 mm, cục bộ trên 150 mm. Riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi vượt 400 mm.

Mưa lớn diện rộng có khả năng kéo dài từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11 tại khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, không khí lạnh khiến gió Đông Bắc tăng mạnh. Tối và đêm 8/11, Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có gió cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6 m, biển động mạnh.

Vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng cao 2-4 m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m.

Ngoài ra, nhiều vùng biển phía Nam, vịnh Thái Lan và khu vực Trường Sa có mưa dông rải rác. Từ gần sáng 9/11, vùng biển Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng xuất hiện mưa dông. Trong dông có nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ngày có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3, tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3-4. Đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng Đồng Bằng và phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông cấp 2-3; chiều tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi đêm trời chuyển rét; các nơi khác đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi cao cơ nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế ngày có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió đông cấp 2-3; đêm gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; phía Bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.