Ngày 8/11, khởi tranh Giải Pickleball PVNA Tour 2026

Sau thời gian mở đăng ký, giải có sự tham dự của 8 đội, gồm: Sypik Đà Nẵng, Baby Tiger sông Hàn, No Dink, Nghệ Tĩnh, ADM & HTP, King Kong, Koi - KML, AK Club. Giải đấu được tổ chức theo mô hình thi đấu vòng tròn một lượt, bảo đảm tính công bằng. Với sự góp mặt của các tay vợt giàu kinh nghiệm trong màu áo các đội tuyển, giải hứa hẹn diễn ra hấp dẫn.

Giải có tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng; trong đó đội vô địch nhánh Championship nhận 100 triệu đồng, cúp và quà tặng.

Sau lần đầu tổ chức vào năm 2025, đây là lần thứ 2 giải khởi tranh tại Đà Nẵng. Giải đấu không chỉ góp phần phát triển phong trào mà còn tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, kết nối cộng đồng pickleball trên toàn quốc.