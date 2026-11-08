Ngày 8/11: Giá cà phê và hồ tiêu phiên cuối tuần đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng ngày thứ 3 liên tiếp

Qua khảo sát, giá cà phê sáng nay (8/1) tại khu vực Tây Nguyên tăng thêm 300 -500 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 84.000 - 84.700 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu giá thu mua với 84.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê tăng lần lượt 300 đồng/kg và 500 đồng/kg, cùng được thu mua ở mốc 84.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng thêm 500 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 84.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê thế giới đồng loạt khởi sắc, trong đó Robusta tiếp tục là tâm điểm chú ý khi nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 29 USD/tấn, tương đương 0,89%, lên mức 3.270 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng tăng 24 USD/tấn, tương đương 0,75%, đạt 3.243 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng đảo chiều tăng sau những phiên giảm liên tiếp. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 tăng 2,85 US cent/pound, tương đương 1,03%, lên mức 280 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 2,4 US cent/pound, tương đương 0,89%, đạt 271,65 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 5/2027 tăng 2,05 US cent/pound, tương đương 0,77%, lên mức 267,7 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tăng đồng loạt

Giá tiêu trong nước hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay, thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận đợt tăng giá đồng loạt tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Mức điều chỉnh phổ biến là 500 đồng/kg, đánh dấu sự thay đổi sau nhiều phiên liên tiếp duy trì trạng thái ổn định.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá tiêu cao nhất cả nước, tăng từ 136.500 đồng/kg lên 137.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tăng lên 136.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) ở mức giá 135.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng tăng lên 134.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho thấy giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.799 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 duy trì mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Ngược lại, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với mức giá 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l được chào bán ở mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia tiếp tục ổn định tại 9.285 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia đạt 12.000 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam duy trì mức 8.450 USD/tấn./.