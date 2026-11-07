Ngày 7/11, Quốc hội nghe Tờ trình về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 7/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Sau đó, các đại biểu nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

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