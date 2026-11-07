Ngày 7/11, Quốc hội làm việc, biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Phiên họp tại Hội trường, sáng ngày 6/11/2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Cụ thể, buổi sáng ngày 07/11/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung:

(1) biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027;

(2) nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các nội dung: (i) chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; (ii) dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch;

(3) thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: Chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Trước đó, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Theo đó, về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, mục tiêu tổng quát xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới của đất nước, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tạo môi trường thuận lợi, phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế. Phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Các chỉ tiêu chủ yếu: Trong 45 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 có: (1) Tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên; (2) Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%; (3) GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; (4) Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%; (5) Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1-1,5%.