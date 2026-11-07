Ngày 7/11: Miền Bắc mưa rào rải rác trước khi đón không khí lạnh mạnh

Chiều tối và đêm 6.11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ đêm 06.11 đến sáng 07.11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Đáng chú ý, mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết đêm nay 6.11 và ngày mai 7.11 trên cả nước

Thành phố Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.