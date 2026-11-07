Ngày 7/11: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt khởi sắc. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 12 ở mức 421 yÊN/kg, tăng 0,,38%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 423,60 Yên/kg, tăng 0,14%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 0,37 Baht (0,4%) xuống mức 93,07 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.330 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,22%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.845 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,05%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 242,30 Cent/kg, tăng 0,33%. Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 242,30 Cent/kg, tăng 0,25%.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt khởi sắc. Tại Trung Quốc, giá cao su trên sàn SHFE giữ sắc xanh ở cả 2 kỳ hạn; Tại Singapore, toàn bộ hợp đồng TSR20 được cung cấp đều tăng, với mức tăng từ 0,25 - 0,33%; tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 cũng đồng loạt tăng.

Giá cao su trong những phiên tới có khả năng tiếp tục biến động trong biên độ hẹp. Xu hướng tăng tại Singapore, Nhật Bản và Thượng Hải là tín hiệu hỗ trợ, nhưng chưa đủ cơ sở khẳng định thị trường đã bước vào chu kỳ tăng giá mới.

Giá cao su trong nước

Trái với biến động trên các sàn quốc tế, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay tiếp tục duy trì ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.