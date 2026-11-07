Ngày 7/11/2026: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Sau đó, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra 04 nội dung gồm:

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: (1) Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; (2) Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; (3) Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Ngày 7/11/2026, Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: (1) Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; (2) Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; (3) Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Cũng trong sáng 7/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: (1) Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; (2) Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; (3) Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.