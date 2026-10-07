Ngày 7/10: Trung Bộ mưa rất lớn, Bắc Bộ nắng ráo

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 7.10, tại các khu vực trên cả nước.

Khu vực Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 22 độ C. Ban ngày nắng hanh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 - 31 độ C.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 7.10 cho các vùng:

Thành phố Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 25-28 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị) có mưa vài nơi, riêng phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Thành phố Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 30-33 độ C.

Có mây, phía Bắc (thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.