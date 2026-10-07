Ngày 7/10: Giá cao su trên các sàn giao dịch tại châu Á đồng loạt tăng

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Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn trên sàn Osaka - Nhật Bản hợp đồng tháng 11 đi ngang ở mức 444 Yên/kg. Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 1,2 Yên, tương đương 0,27%, lên 452,2 Yên.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,75 Baht lên mức 95,91 Baht/kg.

Trong khi đó, Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải tiếp tục đóng cửa do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại Trung Quốc và sẽ giao dịch trở lại vào ngày 8/10.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11 ở mức ở mức 260,40 Cent/kg, tăng 1,01%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 12 ở mức 259,70 Cent/kg, tăng 1,01%.

Theo báo cáo của Sàn giao dịch Nhật Bản (JPX) mới công bố, tâm lý thị trường vẫn lạc quan với xu hướng tăng được duy trì vững chắc, dù giá có thể biến động mạnh hơn khi thanh khoản giảm trong thời gian thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh.

Nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG) cho biết, trong báo cáo mới đây rằng, giá cao su thiên nhiên tham chiếu đã tăng mạnh tại các nước sản xuất lớn trong năm nay, với đà tăng nhanh hơn trong quý III. Theo IRSG, diễn biến giá sẽ phụ thuộc vào việc mức giá cao có thu hút thêm hoạt động cạo mủ hay không, trong bối cảnh vẫn còn một lượng lớn diện tích cao su đến tuổi khai thác chưa được cạo.

Về dài hạn, IRSG cho rằng cây cao su già đi và hoạt động tái canh không đủ có thể thu hẹp dư địa này, trong khi nhu cầu xe và lốp tiếp tục tăng.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không biến động so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.