Ngày 7/10: Giá cà phê ở mức 94.000 đồng/kg, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong khoảng 93.400 - 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục đi ngang, dao động từ 93.400 đến 94.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá thu mua giữ mức cao nhất 94.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá được ghi nhận tại Đắk Lắk và Gia Lai.

Trong khi đó, cà phê tại Lâm Đồng được thu mua ở mức 93.499 đồng/kg, không biến động so với phiên trước.

9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn cà phê, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch chỉ đạt 6,54 tỷ USD, giảm hơn 7% do giá xuất khẩu bình quân giảm gần 20%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tháng 9, Việt Nam xuất khẩu khoảng 114.200 tấn cà phê, thu về hơn 500 triệu USD. Tính chung 9 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 4.537 USD/tấn, giảm gần 20% so với cùng kỳ.

Diễn biến này cho thấy sản lượng xuất khẩu tăng chưa đủ bù đắp tác động từ giá giảm. Trong khi đó, nguồn cung cà phê toàn cầu đang có xu hướng phục hồi sau giai đoạn giá tăng cao.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng mạnh. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,7% (59 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, đạt 3.528 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 tăng 1,86% (64 USD/tấn), lên mức 3.512 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 11/2026 cũng tăng 1,35% (3,8 US cent/pound), lên mức 284,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,12% (3,1 US cent/pound), đạt 280,9 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.500 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.500/kg.

Trên thị trường thế giới, mặt bằng giá hồ tiêu xuất khẩu hiện chưa có sự thay đổi đáng kể. Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen của Brazil ở mức 5.800 USD/tấn. Giá tiêu đen của Malaysia đang đứng ở mức cao nhất trong nhóm được khảo sát, đạt 9.200 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Indonesia ở mức 6.828 USD/tấn và tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.800 USD/tấn.

Tại Việt Nam, tiêu đen loại 550 g/l được chào bán ở mức 6.075 USD/tấn, cao hơn loại 500 g/l khoảng 105 USD/tấn, tương ứng lần lượt là 5.970 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, tiêu trắng Muntok Indonesia được chào bán ở mức 9.348 USD/tấn. Trong khi đó, tại Việt Nam và Malaysia, giá tiêu trắng lần lượt được giao dịch ở mức 8.450 USD/tấn và 12.100 USD/tấn./.