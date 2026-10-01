Ngày 6 - 7/10/2026 diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trong bối cảnh cả hệ thống chính trị sau khi được sắp xếp, tinh gọn, vận hành theo mô hình chính quyền ba cấp, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận gần đây của Trung ương với những sự quyết tâm cao đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Sau thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quốc hội, Chính phủ, HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ mới đã bắt tay ngay vào thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình với một sự khẩn trương, khí thế mới, yêu cầu cao về trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả. Tiếp sau Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức thành công, các tổ chức chính trị-xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương, trong đó có Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo chủ trương chung.

Hội Luật gia Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức trong các ngày 6 và 7/10/2026, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”.

Dự kiến, Đại hội có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, nguyên lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam qua các thời kỳ; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí cùng 230 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị chi hội trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tiến hành sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Hội Luật gia Việt Nam. Mặc dù thời gian chưa dài, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo và điều phối chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan, các cấp Hội và hội viên cả nước đã chủ động thích ứng với yêu cầu mới, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tới đây.

Trong đó, Hội Luật gia các cấp và hội viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, quyết tâm đổi mới tư duy, nhận thức và hành động theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngày càng nặng nề.

Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết của Đảng.

Ngoài ra, vị thế, vai trò của Hội tiếp tục được khẳng định trong bối cảnh tình hình mới; Hội Luật gia các cấp được xác định là hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Kết Luận 230-KL/TW tạo cơ sở chính trị, định hướng quan trọng để Hội phát huy vai trò trong hoạt động chuyên môn, nhất là tham gia ngày càng hiệu quả vào xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế... là tổ chức thành viên tích cực, có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, tổ chức Hội từng bước được củng cố, kiện toàn, chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị; tập trung xây dựng các văn bản, quy chế, quy định nội bộ của Hội theo yêu cầu mới, bảo đảm cơ sở vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ; công tác cán bộ, phát triển hội viên, xây dựng đội ngũ luật gia có nhiều chuyển biến tích cực; công tác thi đua, khen thưởng và huy động nguồn lực xã hội được quan tâm thúc đẩy, góp phần tạo động lực và nguồn lực cho hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng tốt hơn…

Nhìn lại hơn một năm qua, Hội Luật gia Việt Nam và hội viên trên cả nước đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để vươn lên, hoàn thành một khối lượng công việc lớn trên các mặc công tác từ tổ chức, bộ máy, củng cố, xây dựng các tổ chức Hội theo định hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tập hợp và phát triển hội viên... cho tới công tác chuyên môn, phục vụ Nhân dân với nhiều kết quả tích cực đáng khen ngợi. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đều được Hội triển khai, thực hiện nghiêm túc, tạo nhận thức chung thống nhất cho các tổ chức Hội và hội viên để từ đó có bước chuyển quan trọng về tư duy, nhận thức và phương thức hoạt động, từng bước định hình lại để khẳng định vị thế, vai trò của Hội và luật gia Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Những đóng góp quan trọng của Hội và hội viên đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân ghi nhận, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong giai đoạn mới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ XV (2026 - 2031), tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các cấp Hội Luật gia Việt Nam tập trung thực hiện 3 khâu đột phá:

Một là: Đột phá mạnh mẽ trong tham gia xây dựng thể chế kiến tạo phát triển, thi hành pháp luật nghiêm minh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hai là: Đột phá về đổi mới phương thức hoạt động, đề cao chất lượng, hiệu quả và sự hài lòng của Nhân dân

Ba là: Đột phá về xây dựng tổ chức Hội, phát triển nguồn nhân lực, hội viên.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV Hội Luật gia Việt Nam có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV (giai đoạn 2025 - 2026); xác định các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp phát triển Hội giai đoạn 2026-2031; tiếp tục xây dựng Hội Luật gia Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tiêu biểu của giới luật gia Việt Nam, cùng với các tổ thức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.