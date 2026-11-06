Ngày 6/11, Quốc hội làm việc, thảo luận về 04 dự án Luật thuộc các lĩnh vực Thuế, Tài nguyên, môi trường

Cụ thể, buổi sáng ngày 06/11/2026, các đại biểu Quốc hội dự Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (09/11/1946 - 09/11/2026) tại Hội trường Diên Hồng (Chương trình được Truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về 02 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về 02 dự án Luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phiên họp tại Hội trường, chiều ngày 5/11/2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Tại phiên toàn thể ở Hội trường sáng ngày 5/11, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI với tỉ lệ 100% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã được bổ sung, Quốc hội kết thúc đợt 1 vào ngày 13/11/2026, giữ nguyên thời gian bế mạc vào đợt 2 ngày 21/11/2026.