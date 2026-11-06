Ngày 6/11: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng. Ảnh minh họa

Sang hôm nay, giá heo hơi tiếp tục có xu hướng tăng, dù biên độ điều chỉnh đã thu hẹp so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy thị trường đang xuất hiện nhịp phục hồi sau thời gian dài chịu áp lực giảm giá.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng sau phiên phục hồi mạnh trước đó. Nhiều địa phương ghi nhận mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá thu mua toàn khu vực lên khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giá 48.000 đồng/kg đã xuất hiện tại Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên.

Trong khi đó, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La là những địa phương có giá heo hơi thấp nhất miền Bắc, cùng duy trì mức 45.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch trong khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng có thêm những điều chỉnh tăng, tập trung tại hai địa phương Thanh Hóa và Nghệ An.

Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước, lên mức 45.000 đồng/kg. Với mức giá mới, Thanh Hóa và Nghệ An hiện có giá thu mua ngang bằng Đắk Lắk, cùng đạt 45.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, duy trì mức 46.000 đồng/kg.

Khánh Hòa giữ giá 44.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 43.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trên phạm vi cả nước.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang. Giá thu mua toàn khu vực duy trì trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh giữ mức giá 46.000 đồng/kg, cao nhất miền Nam.

Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau cùng giao dịch ở mức 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Ở các chợ đầu mối, giá heo phổ biến dao động quanh mốc 68.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 148.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 153.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng/kg, mỡ heo 68.000 đồng/kg…

Nhìn chung, trong sáng nay, giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên vẫn giữ xu hướng đi lên, trong khi thị trường miền Nam duy trì ổn định. Theo ghi nhận, mặt bằng giá thu mua trên cả nước hiện dao động từ 43.000 - 48.000 đồng/kg, trong đó miền Bắc tiếp tục dẫn đầu cả nước./.