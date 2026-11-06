Ngày 6/11: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt giảm

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay đồng loạt mất giá. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng tháng 12 ở mức 419,40 Yên/kg, giảm 1,69%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 423 Yên/kg, giảm 0,95%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) giảm 1,13 Baht (1,19%) xuống mức 93,44 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.310 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,32%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 18.865 Nhân dân tệ/tấn, giảm 1,92%.

Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 12 được giao dịch sôi động nhất giảm 155 Nhân dân tệ (0,94%) xuống 16.370 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 ở mức 240,80 Cent/kg, giảm 1,79%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 ở mức 241,40 Cent/kg, giảm 1,27%.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Tại Nhật Bản, các kỳ hạn đồng loạt giảm từ 0,95 - 1,69%; sàn SHFE - Trung Quốc chịu sức ép bán rõ rệt khi toàn bộ hợp đồng được khảo sát giảm từ 1,32% - 1,92%. Cùng chiều, giá cao su TSR20 tại Singapore suy yếu ở cả 2 kỳ hạn, với mức giảm lên tới 1,79%.

Việc 3 sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á cùng thị trường Thái Lan đồng loạt giảm cho thấy giao dịch ngắn hạn đang thận trọng, đặc biệt đối với các hợp đồng giao hàng trong những tháng đầu năm 2027.

Trong những phiên tới, giá cao su quốc tế có thể tiếp tục dao động mạnh khi thị trường đánh giá triển vọng tiêu thụ tại Trung Quốc, nhu cầu nguyên liệu của ngành sản xuất lốp xe và nguồn cung từ các quốc gia Đông Nam Á. Nếu lực mua không sớm cải thiện, các hợp đồng trên SHFE và SGX có nguy cơ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Ngược lại, nhu cầu bổ sung tồn kho và những thay đổi về nguồn cung có thể hỗ trợ giá phục hồi trong ngắn hạn.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến giảm trên các sàn giao dịch châu Á, thị trường cao su trong nước hôm nay không biến động. Giá thu mua mủ nước và mủ tạp tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì quanh vùng giá của những phiên trước.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.