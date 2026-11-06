Ngày 6/11: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu giữ mức cao nhất 136.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo khảo sát sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên đã xuất hiện nhịp tăng trở lại sau những phiên điều chỉnh giảm đầu tháng. Mức tăng phổ biến từ 200 - 300 đồng/kg, trong khi một địa phương tiếp tục giữ giá ổn định.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê tăng lên mức 84.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê đạt 84.200 đồng/kg, thấp hơn khu vực Đắk Nông 100 đồng/kg. Lâm Đồng cũng ghi nhận mức tăng lên 83.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai là địa phương duy nhất không ghi nhận điều chỉnh mới, tiếp tục duy trì mức 84.000 đồng/kg.

Mặc dù giá cà phê đã tăng trở lại, mức phục hồi hiện vẫn tương đối khiêm tốn so với đà giảm trước đó. Tại thời điểm cuối tháng 10, giá thu mua ở các vùng trồng trọng điểm vẫn phổ biến quanh mức 87.000 - 87.500 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với hiện nay.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn, nhưng chưa đủ cơ sở để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai dòng sản phẩm chủ lực là Robusta và Arabica.

Theo dữ liệu giao dịch trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 18 USD/tấn, tương đương 0,56%, lên mức 3.243 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 18 USD/tấn, tương đương 0,56%, đạt 3.228 USD/tấn.

Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng lên mức 3.208 USD/tấn, cao hơn 18 USD/tấn so với phiên trước. Đây là tín hiệu phục hồi đáng chú ý của Robusta sau phiên giảm giá trước đó, khi các hợp đồng trên sàn London đồng loạt mất từ 31 - 37 USD/tấn.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12/2026 giảm 4,2 US cent/pound, tương đương 1,48%, xuống còn 279,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 3,7 US cent/pound, tương đương 1,35%, xuống mức 270,9 US cent/pound.

Giá tiêu ở mức 134.000 - 136.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Theo khảo sát sáng nay (6/11), giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Cụ thể, Đắk Lắk vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 136.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu duy trì ở mức 135.500 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) ở mức giá 134.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 134.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Việc thị trường duy trì trạng thái đi ngang trong những ngày đầu tháng 11 cho thấy áp lực giảm giá trước mắt đã phần nào chững lại. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với cuối tháng 10, khi nhiều địa phương từng ghi nhận mức thu mua quanh 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế cho thấy giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt nhìn chung chưa có biến động mới.

Giá tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.800 USD/tấn, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Ngược lại, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với giá tiêu đen đạt 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia duy trì 9.286 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam ổn định tại 8.450 USD/tấn./.