Ngày 6/11/2026: Quốc hội thảo luận về dự án luật lĩnh vực thuế, bảo vệ môi trường

Cụ thể, vào buổi sáng 6/11, các vị đại biểu Quốc hội dự Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (09/11/1946 - 09/11/2026).

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày 6/11/2026, Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai.

Cũng trong sáng 6/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.