Ngày 6/10 nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất 27 - 27oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 oC. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.

Ngày 6/10/2026 nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời lạnh.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất 27 - 29oC.

Gió Đông Bắc cấp 2.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 7 - 9/10/2026: Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng hanh khô, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.