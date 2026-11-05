Ngày 5/11, Quốc hội làm việc, biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2

Phiên họp tại Hội trường, sáng ngày 4/11/2026. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Cụ thể, buổi sáng ngày 05/11/2026, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung:

(1) nghe Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI;

(2) nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035;

(3) thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được Quốc hội thông qua tại phiên trù bị ngày 17/10/2026, Kỳ họp tiến hành thành 2 đợt với tổng số 30 ngày làm việc (Đợt 1 từ ngày 17/10/2026 đến ngày 14/11/2026; Từ ngày 15/11/2026 đến ngày 19/11/2026, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết; Đợt 2 từ ngày 20/11/2026 đến ngày 21/11/2026; dự kiến Quốc hội họp phiên bế mạc vào chiều ngày 21/11/2026; dự phòng ngày 23/11/2026)