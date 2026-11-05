Ngày 5/11: Miền Bắc ngày nắng, đêm có mưa giông do không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 5/11 Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ dao động 25-31 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng có mưa vài nơi về đêm, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào, dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông cục bộ, riêng Nam Bộ mưa tập trung vào chiều tối.

Đáng chú ý, từ đêm 5/11, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 5/11, Hà Nội ban ngày nắng.

Thời tiết ngày 5/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.